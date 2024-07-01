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Посол: Болгария заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта

Посол: Болгария заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта Болгария заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта.
Энергетика
1 июля 2024 г. 11:53
Посол: Болгария заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта

Болгария заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта.

Как передает Report, об этом заявил посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Баку.

"Болгария очень заинтересована в продолжении плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в области транспорта, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в рамках международных форматов. В частности нацелены на расширение сотрудничества в сферах воздушного и автомобильного транспорта", - сказал посол.

Дипломат также отметил, что Азербайджан - ключевой партнер Болгарии в энергетическом секторе.

"Азербайджан вносит значительный вклад в диверсификацию поставок природного газа. Энергетический сектор занимает ключевое место не только в наших двусторонних отношениях. Сотрудничество в этой сфере важно с точки зрения укрепления энергетической безопасности Европы", - отметил Стоянов.

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Версия на английском языке Bulgaria interested in expanding transport co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: Bolqarıstan Azərbaycanla nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdır

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