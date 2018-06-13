Посол Болгарии: Благодаря Южному газовому коридору впервые мы сможем получать газ не только с севера, но и с юга

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор имеет большое значение для Болгарии, потому что благодаря данному проекту впервые мы сможем получать газ не только с севера, но и с юга".

Как сообщает Report, об этом посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков заявил на международной конференции "Южный газовый коридор и энергетическая безопасность в Юго-Восточной Европе".

По его словам, сегодня энергетическая стабильность очень важна для ЕС: "Поэтому Болгария призывает усовершенствовать энергетическую инфраструктуру. Мы, в свою очередь, создаем интерконнектор с Грецией и Румынией, чтобы обеспечить транспортировку азербайджанского газа на север. Мы называем это Северным коридором".

Посол также сказал, что Южный газовый коридор диверсифицирует маршруты транспортировки энергоносителей в Европу: "Поэтому Азербайджан является основным партнером нашего будущего видения. Болгария оказывает политическую поддержку этому проекту".