Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены

"Южный газовый коридор будет влиять на рынок газа и его цены, которые сейчас очень высоки"

"Южный газовый коридор будет влиять на рынок газа и его цены, которые сейчас очень высоки".

Об этом в интервью Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс.

"Несмотря на то, что газ из Южного газового коридора не поступает напрямую в Бельгию, этот газовый коридор имеет большое значение для экспорта газа из Азербайджана (и, возможно, в будущем Туркменистана) в Европу", - заявил посол.

Дипломат также отметил, что роль посольства заключается в том, чтобы собрать как можно больше информации о правовой базе, инвестиционном климате и правилах торговли - всех элементах, которые так или иначе влияют на иностранный бизнес в Азербайджане: "Мы очень благодарны за все элементы, представленные в этом отношении, в том числе за информацию о тендерах, открытых для иностранных компаний. Это справедливо как для энергетического сектора, так и для других секторов".

Бельгийская компания Fluxys владеет 19 процентами акций в Трансадриатическом трубопроводе (TAP).

Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции и Южной Италии каспийским газом.