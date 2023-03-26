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Посол Азербайджана: Расширение TAP - отличный шаг

Посол Азербайджана: Расширение TAP - отличный шаг Расширение потенциала Трансадриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров - отличный шаг.
Энергетика
26 марта 2023 г. 15:01
Посол Азербайджана: Расширение TAP - отличный шаг

Расширение потенциала Трансадриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров - отличный шаг.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.

По словам посла, экспорт азербайджанского газа по TAP в Европу в 2022 году составил 11,4 млрд кубометров.

“Расширение потенциала TAP до 20 млрд кубометров - отличный шаг и реализуемый по инициативе Болгарии проект ”Кольцо солидарности” (Solidarity Ring) может стать способом использования новых тенденций, адаптации ресурсов к новым европейским рынкам", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri: “TAP-ın genişləndirilməsi mükəmməl addımdır”

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