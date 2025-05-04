Посол Азербайджана обсудил зеленую энергетику с гендиректором катарской Nebras Power

Посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов

Посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов обсудил сотрудничество в области зеленой энергетики с председателем правления компании Nebras Power, управляющим директором и главным исполнительным директором Qatar Electricity and Water Мохаммедом Нассером Аль-Хаджри.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила азербайджанская дипмиссия.

"Провел продуктивную встречу с председателем правления Nebras Power, управляющим директором и главным исполнительным директором Qatar Electricity and Water Мохаммедом Нассером Аль-Хаджри", - цитирует пресс-служба дипломата.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Nebras Power в области зеленой энергетики.