Посол Азербайджана обсудил зеленую энергетику с гендиректором катарской Nebras Power

Посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов обсудил сотрудничество в области зеленой энергетики с председателем правления компании Nebras Power, управляющим директором и главным исполнительным директором Qatar Electricity and Water Мохаммедом Нассером Аль-Хаджри.
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"Провел продуктивную встречу с председателем правления Nebras Power, управляющим директором и главным исполнительным директором Qatar Electricity and Water Мохаммедом Нассером Аль-Хаджри", - цитирует пресс-служба дипломата.
Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Nebras Power в области зеленой энергетики.