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Посол Азербайджана обсудил зеленую энергетику с гендиректором катарской Nebras Power

Посол Азербайджана обсудил зеленую энергетику с гендиректором катарской Nebras Power Посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов
Энергетика
4 мая 2025 г. 21:30
Посол Азербайджана обсудил зеленую энергетику с гендиректором катарской Nebras Power

Посол Азербайджана в Катаре Адыш Мамедов обсудил сотрудничество в области зеленой энергетики с председателем правления компании Nebras Power, управляющим директором и главным исполнительным директором Qatar Electricity and Water Мохаммедом Нассером Аль-Хаджри.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила азербайджанская дипмиссия.

"Провел продуктивную встречу с председателем правления Nebras Power, управляющим директором и главным исполнительным директором Qatar Electricity and Water Мохаммедом Нассером Аль-Хаджри", - цитирует пресс-служба дипломата.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Nebras Power в области зеленой энергетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Qətərin “Nebras Power” şirkətinin İH sədri ilə yaşıl enerjini müzakirə edib

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