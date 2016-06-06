​Посол: Азербайджан может сотрудничать с Вьетнамом в сфере сельского хозяйства и туризма

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан экспортирует во Вьетнам высококачественное нефтяное оборудование и сырую нефть". Как передает Report, об этом сообщил в интервью вьетнамским СМИ посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов.

"Азербайджан и Вьетнам давно сотрудничают в нефтяном секторе. Еще в советский период множество азербайджанских специалистов принимали активное участие в формировании нефтяной промышленности Вьетнама и разведке нефтяных месторождений White Tiger и Dragon, играющих важную роль в энергетической отрасли этой страны. Кроме того, первый гендиректор "Вьетсовпетро" был родом из Азербайджана и имел заслуги в развитии нефтяной промышленности. Множество вьетнамских студентов обучались в Азербайджане по нефтяным специальностям и сейчас они занимают высокие должности в PetroVietnam, Вьетсовпетро и других нефтяных компаниях. В 2010 году подписан меморандум о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и PetroVietnam", - напомнил А.Иманов.

Он отметил, что основанное на этих традиционных связях двустороннее сотрудничество в нефтяной сфере стремительно развивается: "В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам в мае 2014 года и визита президента Вьетнама Труонга Тан Санга в Азербайджан в мае 2015 года главы государств подчеркивали важность развития двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе и дали поручения соответствующим правительственным структурам для деятельности в этом направлении. В ходе визита президента Вьетнама SOCAR и PetroVietnam подписали меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Уверен, что в будущем страны наладят продолжительное сотрудничество в нефтяном секторе".

Дипломат также подчеркнул возможность сотрудничества в сфере сельского хозяйства и туризма: "Туризм - одна из интереснейших сфер и может активно развиваться".

А.Иманов добавил, что существует большой потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, отметив возможность роста экспорта вьетнамской сельхозпродукции, в том числе, риса, кофе, кешью, перца: "В то же время, можно наладить плодотворное сотрудничество в сфере экспорта текстиля и морепродуктов. Помимо нефтяного оборудования и сырой нефти, Азербайджан может экспортировать продукцию оборонной промышленности".