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Посол: Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики

Посол: Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики
Энергетика
16 ноября 2023 г. 16:18
Посол: Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики

Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури заявил на открытии нового визового центра в Баку.

"Между нашими странами установлено сотрудничество по многим областям. Кроме того, Италия является одним из основных покупателей нефти и газа у Азербайджана, на нас приходится более 50% экспорта этой страны",- подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что в Баку был открыт офис военного атташе, таким образом численность сотрудников посольства возрастет.

"Так что теперь посольство представлено в гораздо более эффективном штате, чем это было раньше", - отметил он.

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Версия на английском языке Ambassador: 'Azerbaijan and Italy have established strong cooperation in energy sector'
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və İtaliya enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndiriblər”

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