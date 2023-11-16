Посол: Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики

Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики

Азербайджан и Италия установили прочное сотрудничество в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури заявил на открытии нового визового центра в Баку.

"Между нашими странами установлено сотрудничество по многим областям. Кроме того, Италия является одним из основных покупателей нефти и газа у Азербайджана, на нас приходится более 50% экспорта этой страны",- подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что в Баку был открыт офис военного атташе, таким образом численность сотрудников посольства возрастет.

"Так что теперь посольство представлено в гораздо более эффективном штате, чем это было раньше", - отметил он.