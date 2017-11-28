Последний тендер на модернизацию Бакинского нефтеперерабатывающего завода будет завершен в следующем году

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Последнее соглашение EPC (инжиниринг, закупки и строительство) о реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) имени Гейдара Алиева будет подписано в начале следующего года.

Как сообщает Report, об этом сказал советник вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Алиев: "Работы по реконструкции и модернизации завода идут по графику. Сейчас продолжаются два тендера на определение подрядчиков EPC по реконструкции и новым установкам. Один тендер будет завершен к концу этого года, а другой - в начале следующего".

Что касается финансирования, Т. Алиев отметил, что по мере необходимости привлекаются средства Госнефтефонда. Точная стоимость проекта станет известна по завершении тендеров.

Строящаяся битумная установка будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года, добавил он.