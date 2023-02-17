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После землетрясения в Турции вывели на полную мощность терминал СПГ

После землетрясения в Турции вывели на полную мощность терминал СПГ Плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ) Ertuğrul Gazi в Хатае была выведена на полную мощность с тем, чтобы удовлетворить потребности зоны бедствия в Турции на фоне вероятных повреждений газораспределительной сист
Энергетика
17 февраля 2023 г. 13:02
После землетрясения в Турции вывели на полную мощность терминал СПГ

Плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ) Ertuğrul Gazi в Хатае была выведена на полную мощность с тем, чтобы удовлетворить потребности зоны бедствия в Турции на фоне вероятных повреждений газораспределительной системы юга и юга-востока страны.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в государственной нефтяной компании BOTAŞ.

Жители зоны бедствия получают по 28 млн кубометров газа в сутки, что позволило преодолеть критический период на фоне холодов.

С момента ввода в эксплуатацию 25 июня 2021 года, ПРГУ Ertuğrul Gazi обеспечила поставку в газораспределительную систему Турции голубого топлива объемом в 3,2 млрд кубометров.

В зимний сезон ПРГУ обеспечивает 10% ежесуточного потребления страны.

ПРГУ емкостью 110 млн кубометров - одна из крупных установок в мире в своем классе.

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Версия на английском языке ФотоLNG terminal brought to full capacity after quake in Türkiye

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