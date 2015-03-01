Экспортная пошлина на нефть в РФ снизилась более чем на 6%

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта снизилась с 112,9 долларов за тонну на 7,1 долларов – до 105,8 долларов/т. Об этом, Report со ссылкой на Интерфакс.

В январе 2014 года пошлина составляла 170 долларов/т.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских и Приразломного месторождений осталась на нулевой ставке. Она обнулилась с 1 февраля по новой формуле расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

Это произошло из-за того, что при падении мировых цен на нефть ниже 65 долларов/барр. размер пошлины стал отрицательным. Пошлина на высоковязкую нефть была понижена с 14,2 долларов до 13,3 долларов.

Пошлина на экспорт светлых нефтепродуктов составила 50,7 долларов/т. (с 54,1 долларов/т), а темных – 80,4 долларов/т (с 85,8 долларов/т).

Пошлина на газ осталось нулевой, так как по новой формуле она обнуляется при цене ниже 490 долларов/т. В настоящий момент она не превышает 252,3 долларов/т.