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Порядок распределения свободных мощностей TAP подтвердили две страны

Порядок распределения свободных мощностей TAP подтвердили две страны 10 августа был опубликован сетевой кодекс пояса TAP, утвержденный регулирующими органами трех стран – Греции, Албании и Италии (RAE, ERE и ARERA соответственно)
Энергетика
13 ноября 2020 г. 16:42
Порядок распределения свободных мощностей TAP подтвердили две страны

Процедуры распределения свободных мощностей посредством аукционов, проводимых консорциумом TAP AG, были утверждены правительствами Италии и Греции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган в области энергетики, энергетических сетей и окружающей среды (ARERA) Италии.

Отмечается, что согласно регламенту, в соответствии с расчетным методом и правилами использования свободных мощностей, каждый процесс аукциона, связанный с трубопроводом, будет одобрен национальными регулирующими органами соответствующей страны по согласованию с операторами трубопроводов. При этом будет учтена позиция национального регулирующего органа каждой страны, через которую проходит трубопровод.

Отметим, что 10 августа был опубликован сетевой кодекс пояса TAP, утвержденный регулирующими органами трех стран – Греции, Албании и Италии (RAE, ERE и ARERA соответственно).

Согласно Кодексу, конкурентные торги по распределению пропускной способности трубопровода будут проводиться по каждой точке выхода трубопровода. Эти процедуры уже одобрены национальными операторами каждой из 3 стран - TSO TAP, SNAM Rete Gas и DESFA.

Напомним, что на днях вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров заявил, что расширение "Южного газового коридора" общей стоимостью 5 млрд долларов США будет готово в этом месяце для приема 10 млрд кубометров в год с месторождения "Шахдениз".

Э.Насиров отметил, что через две недели новая инфраструктура будет готова.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.

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Версия на английском языке Two countries approve TAP's rules of making available capacity
Версия на азербайджанском языке TAP-ın sərbəst güclərin bölüşdürülməsi qaydasını artıq iki ölkə təsdiqləyib

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