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Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе

Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе Порты восточного побережья США меняют режим работы для принятия перенаправленных из Балтимора грузов.
Энергетика
1 апреля 2024 г. 12:12
Порты в США меняют режим работы из-за происшествия в Балтиморе

Порты восточного побережья США меняют режим работы для принятия перенаправленных из Балтимора грузов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Порты восточного побережья меняют режим работы, чтобы принять грузы, перенаправляемые из гавани Балтимора. Там специалисты по спасению приступили к сложной задаче расчистки завалов разрушенного моста", - говорится в сообщении агентства.

Порт Виргинии в понедельник начнет работу на час раньше. Порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, который ожидает дополнительные грузы, работает над тем, чтобы обеспечить быстрый доступ для транспортных компаний, которые обычно следуют через Балтимор.

Отметим, что автомобильный мост длиной 2,57 км рухнул в воду после того, как в него врезалось грузовое судно. В результате инцидента погибли шесть человек. Американская администрация выделила 60 млн долларов на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.

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