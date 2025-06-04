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Афган Исаев: Портфель SOCAR к 2035 году будет состоять преимущественно из газа и ВИЭ

Афган Исаев: Портфель SOCAR к 2035 году будет состоять преимущественно из газа и ВИЭ 12:29
Энергетика
4 июня 2025 г. 12:50
Афган Исаев: Портфель SOCAR к 2035 году будет состоять преимущественно из газа и ВИЭ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует к 2035 году стать энергетической компанией со сбалансированным портфелем, основанным преимущественно на природном газе и возобновляемых источниках энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на 30-м Юбилейном Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, SOCAR стремится превратиться в национальную энергетическую компанию, обеспечивающую доступную, устойчивую и безопасную энергию в глобальном масштабе. "К 2035 году мы станем энергетической компанией с портфелем, включающим в основном газовую и возобновляемую энергетику. Без природного газа невозможно обеспечить справедливый и доступный переход к чистой энергии", - отметил Исаев.

Он подчеркнул, что к 2050 году SOCAR намерена достичь нулевого уровня выбросов. "Наша стратегия строится на трех основах: декарбонизация основного производства, трансформация корпоративной культуры и выход на низкоуглеродный бизнес. Мы уже начали этот процесс, в том числе изменили организационную структуру компании, создав новое направление - энергетический переход и декарбонизация", - сообщил Исаев.

Он добавил, что одним из ключевых направлений является производство возобновляемой энергии, что позволит компании обеспечить устойчивое и экологически безопасное энергетическое будущее.

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Версия на английском языке Vice president: SOCAR to become zero-emission company by 2050
Версия на азербайджанском языке SOCAR 2050-ci ilə qədər sıfır emissiyaya nail olmaq üçün atılacaq addımları açıqlayıb

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