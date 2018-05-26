Порошенко и президент SOCAR обсудили возможность производства высококачественного авиатоплива в Украине

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на встрече в Киеве обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", президент SOCAR поблагодарил за возможность участвовать в работе Национального инвестиционного совета и отметил, что компания "чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается".

Стороны обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украинского государства.

"В следующем году, по окончанию стратегических проектов в Турции, сотрудничество с Украиной станет одним из приоритетных", - сказал президент SOCAR.

По его словам, за 10 лет работы в Украине "только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса".

Петр Порошенко указал на стратегический характер сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

"Я считаю, что мы в полной мере должны воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - сказал он, подчеркнув важность использования этого потенциала для диверсификации энергоснабжения в Украину.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине в связи с резким увеличением авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности в Борисполе, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других украинских городах, отмечает пресс-служба президента Украины.