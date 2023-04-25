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Попеску: "Кольцо солидарности" является показателем хорошего сотрудничества 

Попеску: "Кольцо солидарности" является показателем хорошего сотрудничества  Кольцо солидарности является показателем молидарности и сотрудничества.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 14:02
Попеску: Кольцо солидарности является показателем хорошего сотрудничества 

Инициатива "Кольцо солидарности" является показателем хорошего и тесного сотрудничества между странами-участниками проекта.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии "Трансгаз", Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

По его словам, сегодня мир столкнулся с серьезным кризисом энергопоставок и большими рисками по энергобезопасности, поэтому это сотрудничество особенно значимо.

Меморандум определяет направления сотрудничества по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу через уже модернизированное "Кольцо солидарности".

Инициатива "Кольцо солидарности" (STRING) была предложена Болгарией и поддержана Европейской комиссией для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

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Версия на азербайджанском языке Vircil Popesku: “Həmrəylik halqası” Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə uğurlu əməkdaşlığının göstəricisidir”

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