В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, когда ветрогенераторы вырабатывают электроэнергию на полную мощность, в Финляндии в понедельник была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию - минус 20 евроцентов за мегаватт/час.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, это следует из данных энергетической биржи Nord Pool.

"Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт/час", - говорится в сообщении торговой площадки.Всю зиму цена на электроэнергию в Финляндии находится на рекордно низком уровне. В январе цена одного мегаватт/часа была на 17 евро ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Отрицательная цена за электроэнергию означает, что энергокомпании уходят в убыток при производстве электроэнергии. При этом, как отмечают эксперты, несмотря на происходящее, конечные потребители не заметят изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включённых в цену электричества, и различные условия индивидуальных контрактов. Тем не менее, цена незначительно, но снижается и для бытовых потребителей. Так, в январе потребитель электроэнергии в городе Тампере платил в среднем на 2,29 евроцента за киловатт/час - меньше, чем в ноябре.

Представитель электростанции в Тампере Юкка Йоронен также отметил, что снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договора на более короткие.

"Я бы предположил, что падение цен на биржевую электроэнергию вызвало бум потребителей. Если раньше были популярны "длинные" контракты, то сейчас ситуация иная", - отметил он.