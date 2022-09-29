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Получено разрешение на эксплуатацию IGB на территории Греции

Получено разрешение на эксплуатацию IGB на территории Греции Интерконнектору Греция-Болгария (IGB), призванному транспортировать азербайджанский газ в Грецию, а затем в Болгарию, уже выдано разрешение на эксплуатацию на территории Греции, что позволяет начать его коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2022 года.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 10:28
Получено разрешение на эксплуатацию IGB на территории Греции

Интерконнектору Греция-Болгария (IGB), призванному транспортировать азербайджанский газ в Грецию, а затем в Болгарию, уже выдано разрешение на эксплуатацию на территории Греции, что позволяет начать его коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила операторская компания ICGB.

Это последний административный шаг, необходимый для легального ввода интерконнектора в эксплуатацию на территории Греции.

Подготовка к выполнению предварительных условий для выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода началась в январе этого года.

Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке IGB receives operation permit for territory of Greece
Версия на азербайджанском языке IGB Yunanıstan ərazisində istismara verilməsi üçün icazə alıb

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