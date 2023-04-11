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Польский Orlen удвоил добычу газа в Норвегии

Польский Orlen удвоил добычу газа в Норвегии Польский энергетический концерн Orlen в 2022 году более чем вдвое увеличил добычу газа в Норвегии - до 3,15 млрд кубометров.
Энергетика
11 апреля 2023 г. 13:35
Польский Orlen удвоил добычу газа в Норвегии

Польский энергетический концерн Orlen в 2022 году более чем вдвое увеличил добычу газа в Норвегии - до 3,15 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Группа Orlen показала более чем двукратное увеличение добычи природного газа из месторождений Норвегии в 2022 году. Добыча составила 3,15 млрд кубометров, тем самым показав 100%-й рост по сравнению с 2021 годом, когда было 1,42 млрд кубометров", - добавили в компании.

Общая добыча природного газа группой Orlen в Польше и за границей достигла 7,7 млрд кубометров в 2022 году. "Этот объем - почти половина спроса на этот вид топлива в стране в прошлом году", - указано в сообщении.

В будущем Orlen планирует еще больше увеличить добычу газа, "которая до 2030 года может достигнуть уровня в 12 млрд кубометров". "В области заграничной деятельности наш приоритет - норвежский континентальный шельф… Мы также постоянно инвестируем в разведку и добычу газа в Польше, где открываем новые месторождения этого энергоносителя, что позволяет сохранить добычу в стране на стабильном и высоком уровне", - сказал глава компании Даниель Обайтек.

На норвежском континентальном шельфе Orlen владеет в настоящий момент 98 концессиями и ведет добычу газа на 17 месторождениях. Там Польша рассчитывает довести добычу до 6 млрд кубометров до 2030 года. Добыча на собственной территории в 2022 году составила в Польше 3,43 млрд кубометров. Также польская компания ведет поиск и добычу газа в Литве, Канаде и Пакистане.

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Версия на английском языке Polish Orlen doubles gas production in Norway

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