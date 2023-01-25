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Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra

Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra Польский энергоконцерн Orlen подписал контракт с американской компанией Sempra на поставку СПГ.
Энергетика
25 января 2023 г. 16:22
Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra

Польский энергоконцерн Orlen подписал контракт с американской компанией Sempra на поставку СПГ.

Как передает Report, сообщил глава Orlen Даниель Обайтек.

"Сегодня мы подписываем договор с американской фирмой Sempra на 20 млн тонн СПГ. Мы будем его реализовывать с начала 2027 года. Миллион тонн в год – это около 1,2 млрд кубометров газа в год", - сказал он.

Польша нарастила импорт СПГ в прошлом году на 57% по сравнению с предшествовавшим годом. Из 58 танкеров с СПГ 36 прибыли из США, 18 судов - из Катара. Кроме того, импортировался сжиженный газ из Нигерии, Тринидада и Тобаго и Египта.

Польский Orlen уже имеет два долгосрочных контракта на поставку СПГ с американскими компаниями Chenier и Venture Global с целевым объемом почти 3 млн тонн в год.

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Версия на английском языке Sempra inks LNG supply deal with Poland’s Orlen

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