Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra

Польский энергоконцерн Orlen подписал контракт с американской компанией Sempra на поставку СПГ.

Польский энергоконцерн Orlen подписал контракт с американской компанией Sempra на поставку СПГ.

Как передает Report, сообщил глава Orlen Даниель Обайтек.

"Сегодня мы подписываем договор с американской фирмой Sempra на 20 млн тонн СПГ. Мы будем его реализовывать с начала 2027 года. Миллион тонн в год – это около 1,2 млрд кубометров газа в год", - сказал он.

Польша нарастила импорт СПГ в прошлом году на 57% по сравнению с предшествовавшим годом. Из 58 танкеров с СПГ 36 прибыли из США, 18 судов - из Катара. Кроме того, импортировался сжиженный газ из Нигерии, Тринидада и Тобаго и Египта.

Польский Orlen уже имеет два долгосрочных контракта на поставку СПГ с американскими компаниями Chenier и Venture Global с целевым объемом почти 3 млн тонн в год.