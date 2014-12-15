Польский министр: В ближайшие пять лет решение энергетических проблем в Европе будет невозможным без участия Азербайджана

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие пять лет решение энергетических проблем в Европе будет невозможным без участия Азербайджана.

Как сообщает Report, эту мысль высказал заместитель премьер-министра, министр экономики Польши Януш Пехочинский, выступая на заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Польша.

По его словам, в укреплении связей между Азербайджаном и Польшей важную роль играет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR): "Сегодня мы становимся свидетелями проводимой компанией SOCAR удачной энергетической политики. Компания проводит специальную политику в области транспортировки энергоресурсов. Я хочу расценить эту политику таким образом, что Азербайджан в настоящее время предпринимает шаги, благодаря которым может взять на себя энергетическую безопасность Европы, и даже мира. В то время, когда Польша столкнулась с энергетическими проблемами, внимание со стороны Азербайджана, поставка с его стороны газа и нефти очень радует нас. За это мы выражаем благодарность руководству страны", - заявил польский министр.