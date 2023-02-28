Польские компании рассматривают возможность участия в проектах по ВИЭ в Карабахе

Польские компании рассматривают возможность участия в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных от оккупации территориях.

Польские компании рассматривают возможность участия в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Отмечено, что директор AREA Джавид Абдуллаев встретился с послом Польши в нашей стране Рафалом Поборски.

Абдуллаев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей по различным сферам успешно продолжается. Он отметил, что Азербайджан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и в этом направлении реализуются мегапроекты.

На встрече была представлена информация о предстоящих работах в области возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях страны. Были рассмотрены возможности участия и сотрудничества польских компаний в этих проектах.