Польская PGNiG инвестирует 160 млн долларов в сферу добычи нефти и газа

Польская энергетическая компания PGNiG в течение четырех лет инвестирует 700 млн злотых (160 млн долларов) в развитие добычи нефти и газа на двух крупнейших месторождениях в стране.

Польская энергетическая компания PGNiG в течение четырех лет инвестирует 700 млн злотых (160 млн долларов) в развитие добычи нефти и газа на двух крупнейших месторождениях в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом компания сообщила в понедельник на своем официальном сайте.

"PGNiG инвестирует 700 млн злотых в два крупнейших месторождения нефти и природного газа в стране - Любятув и Дембно, - указано в сообщении. - Результатом станет увеличение добычи нефти и природного газа и продление срока эксплуатации месторождения на 15-20 лет".

На месторождениях в Любятуве и Дембне добывают 480 тыс. тонн нефти в год. Это 75% производства PGNiG.

Новый проект предусматривает расширение технологической базы и модернизацию, установку компрессоров, строительство генератора электроэнергии. Это позволит подключить к эксплуатации три скважины с природного газа месторождения "Ружаньско", где PGNiG будет добывать около 80 млн куб. м газа в год. Также, как ожидается, добыча нефти увеличится на 10% за счет новых бурений.

Извлекаемые запасы месторождения в Любятуве оценены в 7,3 млн тонн нефти и 7,3 млрд кубометров газа. На данный момент добыто 2,36 млн тонн нефти и 2,34 млрд кубометров. В Дембне запасы оцениваются в 12,6 млн тонн нефти и 7,65 млрд кубометров, из которых уже добыто 7,65 млн тонн нефти и 6,66 млрд кубометров газа.

Ранее Польша полностью отказалась от закупок российского газа и в ближайшее время планирует отказаться от нефти из РФ.