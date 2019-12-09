Польская PGNiG намерена добывать газ на Украине

Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорился с компанией "Энергетические ресурсы Украины" (Energy Resources of Ukraine, ERU) о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания соответствующего соглашения проходит в понедельник в польской столице.

"Это важный шаг для Украины, для нас, и для PGNiG", - сказал руководящий партнер компании "Энергетические ресурсы Украины" Дейл Перри на церемонии.

По словам главы PGNiG Петра Возняка, соглашение касается разработки в районе месторождения "Пшемысль". Это одно из старейших месторождений в Польше. Оно исчерпано на 80%. Сейчас польская и украинская компании решили исследовать ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне.

"Мы уверены, что газ там есть", - констатировал Возняк. Он добавил, что соглашение открывает новые возможности для поставок газа через границу, учитывая тот факт, что истекает соглашение между Украиной и Россией на транзит газа и освобождаются транспортные мощности газопровода.