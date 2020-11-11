Польская газовая компания PGNiG назначила нового председателя правления

Предыдущий председатель Ежи Квечиньский ушел с должности по личным причинам

Польская нефтегазовая компания PGNiG назначила председателем правления Павла Маевского.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, предыдущий председатель Ежи Квечиньский проработал в должности меньше года.

«Наблюдательный совет компании... принял решение о назначении с 12 ноября 2020 года Павла Маевского на должность председателя правления PGNiG на срок до 10 января 2023 года»,— говорится в сообщении. Маевский ранее работал председателем правления группы компаний LOTOS и вице-президентом совета директоров металлургического завода Stalowa Wola.

Квечиньский ушел с должности председателя правления по личным причинам, сообщала PGNiG. Однако, по данным местных СМИ, это могло произойти из-за конфликта на фоне планов по слиянию PGNiG с Orlen.