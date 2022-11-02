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Польская энергетическая компания Orlen завершила слияние с компанией PGNiG

Польская энергетическая компания Orlen завершила слияние с компанией PGNiG Польский энергетический концерн Orlen завершил слияние с компанией PGNiG.
Энергетика
2 ноября 2022 г. 14:14
Польская энергетическая компания Orlen завершила слияние с компанией PGNiG

Польский энергетический концерн Orlen завершил слияние с компанией PGNiG.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду глава Orlen Даниэль Обайтек.

"Мы объединились с PGNiG. Тем самым мы завершаем процесс поглощений, который выводит нас в число 150 крупнейших в мире компаний. Мы создали потенциал для многомиллиардных инвестиций, укрепляющих энергетическую безопасность и независимость Центральной Европы", - написал Обайтек в Twitter.

Как пояснили в концерне, в среду слияние было зарегистрировано в национальном судебном реестре. Новая компания получила название Orlen.

Как указал Обайтек на пресс-конференции, Orlen в этом году направит на инвестиции более 15 млрд злотых (почти 3 млрд долларов), а в следующем году планирует выделить на эти цели более 24 млрд злотых (почти 5 млрд долларов).

По его словам, Orlen - "один из первых концернов, который лучше всего защитился в части поставок нефти" с учетом ситуации вокруг Украины и ограничения поставок энергоносителей из России. "Мы диверсифицировали 70% нефти в нашей системе", - сказал он. "Мы обеспечиваем топливную безопасность не только Польши, но и всего нашего региона Европы", - добавил Обайтек.

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Версия на английском языке Polish energy company Orlen completes merger with PGNiG

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