О нас

Польша заполнила свои хранилища газом уже более чем на 90%

Польша заполнила свои хранилища газом уже более чем на 90% Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Польши на 19 мая достиг уже более 90%.
Энергетика
21 мая 2022 г. 13:33
Польша заполнила свои хранилища газом уже более чем на 90%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Польши на 19 мая достиг уже более 90%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют в субботу данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Загрузка мощностей регазификации сжиженного природного газа (СПГ) также близка к 100%.

Сейчас польские ПХГ заполнены на 90,25%. В них находится порядка 3,18 млрд куб. м газа, что почти вдвое больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

Активно пополнять свои ПХГ Польша начала еще в конце февраля. Этому в том числе способствовали крупные поступления газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Польши - мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Польши сейчас загружены на 87% от максимума. С них в газотранспортную систему страны 19 мая поступило около 18,5 млн кубометров газа.

Ранее "Газпром" приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. С 27 апреля Польша перестала получать российский газ от "Газпрома" напрямую из-за отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi