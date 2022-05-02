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Польша требует скорейшего введения санкций на поставки нефти и газа из РФ

Польша требует скорейшего введения санкций на поставки нефти и газа из РФ Власти Польши считают все введенные против России санкции важным, но недостаточным шагом, настаивая на скорейшем отказе от поставок в Европу российских нефти и газа.
Энергетика
2 мая 2022 г. 15:30
Польша требует скорейшего введения санкций на поставки нефти и газа из РФ

Власти Польши считают все введенные против России санкции важным, но недостаточным шагом, настаивая на скорейшем отказе от поставок в Европу российских нефти и газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"Мы считаем и подчеркиваем однозначно, что санкции, которые были введены на данный момент, были очень хорошим, очень важным шагом, но точно недостаточным, потому, что Россия активно ищет способы обходить эти санкции", - сказал он, подчеркнув, что "РФ до сих пор не была отрезана от средств, получаемых за полезные ископаемые - от денег за нефть и за газ".

"Мы однозначно говорим, что эмбарго должно быть введено как можно скорее. Если же есть препятствия, которые в какой-то степени можно понять, связанные с отсутствием диверсификации в некоторых странах, то должны быть введены переходные меры таможенного характера или другого типа, которые бы отбивали желание обходить санкции", - указал Яблоньский.

По его словам, российскую власть также следует отрезать от накопленных резервов, которые позволяют проводить интервенции на внутреннем рынке и финансировать военные действия. "Это огромные несколько сотен миллиардов валютных резервов России, средства российских олигархов, накопленные в банках Европы и мира. Это средства, которые должны быть просто конфискованы", - заявил представитель МИД Польши.

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