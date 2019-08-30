Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», — информировали польские власти.

Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

Ранее стало известно, что Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.

В Польше также заявляли, что готовы запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.