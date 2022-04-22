Польша расторгнет ранее заключенные контракты на поставку нефти из России

Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России.

Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России.

Как передает Report, об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергоинфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet.

Ранее правительство Польши заявило что страна полностью откажется от российских энергоносителей до конца текущего года.

"Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально", — сказал Наимский.

По его данным в настоящее время НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 млн тонн нефти в год, из которых примерно 60% — это нефть, поступающая из России.

При этом Наимский уверен, что польские НПЗ, отказавшись от российской нефти, понесут убытки. "Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведет к тому, что цена временно, по крайней мере, вырастет", — сказал он.