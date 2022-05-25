Польша предложила ввести пошлины для импортирующих российскую нефть стран ЕС

Страны Евросоюза, не отказавшиеся от поставок нефти из России, не должны за счет покупки дешевых энергоресурсов находиться в более выгодном положении, чем прекратившие импорт российской нефти страны-члены ЕС.

Страны Евросоюза, не отказавшиеся от поставок нефти из России, не должны за счет покупки дешевых энергоресурсов находиться в более выгодном положении, чем прекратившие импорт российской нефти страны-члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он призвал Австрию, Венгрию, Чехию и Словакию к "большей смелости" в вопросе отказа от российских энергоносителей. По его словам, в ЕС все еще ведутся обсуждения пункта о запрете импорта нефти из РФ, ранее анонсированного Еврокомиссией в качестве основного положения шестого пакета антироссийских санкций.

24 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на ближайшем саммите ЕС вопрос о запрете импорта российской нефти обсуждаться не будет. Ранее об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трудности в достижении консенсуса в ЕС на этот счет обусловлены несогласием ряда европейских стран с предлагаемым запретом и их сильной зависимостью от ресурсов из РФ.