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Польша предложила ввести пошлины для импортирующих российскую нефть стран ЕС

Польша предложила ввести пошлины для импортирующих российскую нефть стран ЕС Страны Евросоюза, не отказавшиеся от поставок нефти из России, не должны за счет покупки дешевых энергоресурсов находиться в более выгодном положении, чем прекратившие импорт российской нефти страны-члены ЕС.
Энергетика
25 мая 2022 г. 13:21
Польша предложила ввести пошлины для импортирующих российскую нефть стран ЕС

Страны Евросоюза, не отказавшиеся от поставок нефти из России, не должны за счет покупки дешевых энергоресурсов находиться в более выгодном положении, чем прекратившие импорт российской нефти страны-члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он призвал Австрию, Венгрию, Чехию и Словакию к "большей смелости" в вопросе отказа от российских энергоносителей. По его словам, в ЕС все еще ведутся обсуждения пункта о запрете импорта нефти из РФ, ранее анонсированного Еврокомиссией в качестве основного положения шестого пакета антироссийских санкций.

24 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на ближайшем саммите ЕС вопрос о запрете импорта российской нефти обсуждаться не будет. Ранее об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трудности в достижении консенсуса в ЕС на этот счет обусловлены несогласием ряда европейских стран с предлагаемым запретом и их сильной зависимостью от ресурсов из РФ.

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Версия на английском языке Poland proposes to introduce duties for EU countries importing Russian oil

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