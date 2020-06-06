Наверх

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики Польши (URE) изменило тариф на транзит российской нефти по польскому участку газопровода «Ямал — Европа».

Как передает Report, об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,55% по сравнению с действующим тарифом.

Повышение тарифа затронет оператора польской сети газопроводов и собственника участка «Ямал — Европы» в Польше.

Русско-польский контракт о транзите газа, заключенный еще в 1990-х годах, истек 17 мая текущего года. По газопроводу «Ямал — Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год. Теперь «Газпром» может бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» только через аукционы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!