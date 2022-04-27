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Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске

Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске Власти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 10:44
Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске

Власти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в эфире радиостанции RMF представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"В Гданьске мы поставим плавучий газопорт", - сказал он, уточнив, что эта инфраструктура сможет дать Польше дополнительные 6 млрд кубометров газа. "Мы уже к этому готовимся. Это вопрос строительства в Гданьске определенной инфраструктуры", - отметил Наимский.

По его словам, реализация этого проекта начнется сегодня и будет продолжаться около четырех лет. "Планируется 2027 год. Мы хотим ускорить до 2025 года", - сказал он.

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