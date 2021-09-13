Польша ограничила прием нефти по северной ветке "Дружбы"

Польша с 11 по 14 сентября ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт.

Польша с 11 по 14 сентября ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветки магистрального нефтепровода "Дружба" на Адамовой Заставе польской стороной (компания Pern - оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - прим. ТАСС) из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт", - сказал он.

На прошлой неделе Демин сообщал о том, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды".

Отметим, что нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.