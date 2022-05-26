Польша обеспечила поставки газа на зимний период

Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период.

Польша обеспечила поставки газа на ближайший зимний период.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

"Я могу заверить вас, что мы в безопасности с точки зрения поставок газа, если речь идет о зимнем сезоне", - заявил Мюллер.

Ранее бывший председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Петр Возняк заявил, что в связи с приостановкой поставок газа из России Польша может не успеть создать запасы газа на будущую зиму.

По словам Мюллера, после слов Возняка он беседовал с министром климата и окружающей среды Анной Москвой. "Господин Возняк не имеет текущей информации, он был председателем правления несколько лет назад", - отметил Мюллер.

Ранее сообщалось, что Польша решила досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом", по которому получала до 10 миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем Польша намерена в частности, сжиженным газом, поставляемым из США и стран арабского региона, а также газом с норвежского шельфа по газопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидается до конца текущего года.