Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке

Польша намерена торговать американским сжиженным газом на азиатском и южноамериканском рынках.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя правления польской государственной энергетической компании PGNIG Мачей Вожняк.

Говоря об уже заключенных долгосрочных договорах на поставку сжиженного газа из США, Вожняк сказал, что Варшава не исключает среднесрочных и краткосрочных договоров. "Рынок открыт, мощность терминала достаточна для того, чтобы принимать очередные поставки", - отметил он."Мы также имеем намерение частью газа, который уже законтрактовали, торговать на международных рынках – азиатском, южноамериканском. Это будет, конечно, зависеть от текущей ситуации на рынках через три-четыре года, когда этот газ будет для нас доступен", - добавил собеседник агентства.Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNIG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США.-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в периодгодов ежегодно околомиллиона тонн СПГ (примерномиллиарда кубометров газа после регазификации), а сгоды — помиллиона тонн СПГ (миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшумиллионов тонн сжиженного газа в год в течениелет, что соответствуетмиллиарда кубометров газа после регазификации.