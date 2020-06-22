Польша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.

«Уже сегодня мы можем сказать, что в будущем больше всего поставляемого в Польшу газа мы будем получать с американского континента,— сказал Квечиньский в эфире Польского радио.— У нас уже сейчас подписано четыре долгосрочных контракта на поставки сжиженного природного газа с фирмами из США». Он назвал компании Cheniere, Venture Global и Port Arthur LNG.

Действующий контракт PGNiG c «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года. Он предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В конце 2019-го польская компания передала российскому газовому концерну заявление о намерении не продлевать договор. По словам представителей PGNiG, американский сжиженный газ, поставляемый танкерами, обходится Польше на 20–30% дешевле. В международном арбитраже между польской и российской компаниями продолжается спор о цене поставок газа из РФ.