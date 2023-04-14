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Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря

Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря Румыния очень заинтересована в укреплении своих отношений с Азербайджаном, а также в получении выгоды от энергии, которую принесет подводный кабель по дну Черного моря.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 15:35

Румыния очень заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном, а также в тех выгодах, которые страна получит в результате строительства подводного кабеля по дну Черного моря для доставки электроэнергии.

Об этом Report заявил профессор факультета международных отношений, исследований в области безопасности и госполитики Бухарестского университета Карп Раду.

По его словам, данный проект - пример того, как два государства-члена ЕС, Румыния и Венгрия, могут хорошо работать с двумя государствами, не входящими в Европейский Союз, - Азербайджаном и Грузией.

"Я думаю, что сейчас Европейский Союз осознает важность Черноморского региона как энергетического узла", - добавил он.

Политолог подчеркнул, что первая встреча представителей Грузии, Румынии, Азербайджана и Венгрии на высоком уровне, которая прошла в Тбилиси, очень важный шаг вперед: "Теперь есть технико-экономическое обоснование и готовность к строительству самого длинного подводного кабеля в мире".

К.Раду отметил, что для того, чтобы проект был завершен, в него будут вовлечены многие серьезные компании ЕС, что является хорошим аспектом для Черноморского региона.

"Эти компании будут работать в тесном контакте с властями Азербайджана и Грузии", - сказал эксперт.

Политолог также считает, что существует реальная возможность интегрировать в этот энергетический узел Молдову.

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