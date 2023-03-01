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Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана

Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана Румыния надеется реализовать на практике идею импорта энергии из Азербайджана.
Энергетика
1 марта 2023 г. 11:00

Румыния рассчитывает в скором времени практически реализовать идею импорта энергоресурсов из Азербайджана.

Об этом Report заявил профессор факультета международных отношений, исследований в области безопасности и госполитики Бухарестского университета Карп Раду.

По его словам, Государственные нефтяные компании Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) имеют давнюю историю хорошего сотрудничества.

В целом у Румынии всегда были очень хорошие отношения с Азербайджаном, особенно после того, как значимость политико-экономических отношений в Черноморском регионе стала реальностью, признанной ЕС И США стратегической.

"Соглашение о поставках азербайджанского газа, подписанное в феврале, стало пиком сотрудничества двух стран",- сказал он, добавив, что визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Баку в начале февраля хорошо демонстрирует уровень интереса к румыно-азербайджанскому сотрудничеству.

Однако, подчеркнул политолог, пока азербайджанский газ сможет покрыть лишь 10-15% потребностей ЕС в природном газе, поставляемом ранее Российской Федерацией. "Но я уверен, что Азербайджан будет действовать с полным пониманием того, что ЕС хочет избавиться от зависимости от российского газа",- заключил Карп Раду.

Как известно, Азербайджан и ЕС согласовали совместные действия по увеличению поставок энергоносителей с Каспия в Европу и обсуждают совместные действия в этом направлении.

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