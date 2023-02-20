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Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики

Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики Азербайджан является важным партнером Венгрии в сфере энергетики.
Энергетика
20 февраля 2023 г. 11:33
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики

Азербайджан является важным партнером Венгрии в сфере энергетики, а с 2022 года эти отношения выросли до стратегических.

Об этом Report заявил венгерский эксперт по политике безопасности Аттила Демко.

По его словам, на данный момент наблюдается укрепление азербайджано-венгерских отношений.

"Роль партнерских отношений с Азербайджаном возросла после российского вторжения в Украину. Поставки российской нефти и газа сейчас менее надежны, чем раньше, поэтому мы нуждаемся в диверсификации", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что одной из стран, которая имеет огромный потенциал в этой области "как по нефти, так и по природному газу" является Азербайджан.

Важным аспектом сотрудничества, по мнению Демко, могут стать поставки электроэнергии, которую планируется экспортировать по подводному кабелю из Азербайджана по дну Черного моря в Европу. Венгрия была одним из подписантов соглашения по этому проекту в декабре прошлого года.

"Для Венгрии Азербайджан и раньше был важной страной, но в 2022 году Баку стал стратегическим партнером Будапешта", - заключил Атилла Демко.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan enerji sektorunda Macarıstanın vacib tərəfdaşıdır”

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