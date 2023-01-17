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Политолог: Азербайджан - привлекательная страна для реализации возможностей компании Masdar

Политолог: Азербайджан - привлекательная страна для реализации возможностей компании Masdar Азербайджан очень привлекательная страна для реализации возможностей компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Энергетика
17 января 2023 г. 16:21
Политолог: Азербайджан - привлекательная страна для реализации возможностей компании Masdar

Азербайджан очень привлекательная страна для реализации возможностей компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Report заявил политолог, профессор Хангукского университета Кореи Ровшан Ибрагимов.

По его словам, это объясняется тем, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для развития ВИЭ.

"Солнечных и ветреных дней в Азербайджане на порядок больше, чем в других странах", - добавил Р. Ибрагимов.

Кроме того, по словам политолога, Азербайджан уже формирует необходимую инфраструктуру для экспорта своих дополнительных энергоресурсов: "Уже создана необходимая инфраструктура для экспорта через Грузию, Турцию. Также планируется создать условия для поставок этой электроэнергии в Европу через Черное море. Необходимые документы по этому поводу были подписаны еще в декабре прошлого года".

Комментируя сотрудничество Азербайджана и ОАЭ в политической сфере, эксперт отметил, что отношения между странами всегда складывались в позитивном ключе.

"По мере роста интенсивности экономического сотрудничества, политические отношения между двумя странами также будут расширяться", - заключил Р. Ибрагимов.

Masdar, крупнейшая компания Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и сокращать количество выбрасываемых в атмосферу отходов более чем на 200 000 тонн в год.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan “Masdar” şirkətinin imkanlarını reallaşdırmaq üçün cəlbedici ölkədir”
Версия на английском языке Political scientist: Azerbaijan is attractive country for Masdar

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