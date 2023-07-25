Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия

Европейский Союз нуждается в огромных энергетических ресурсах, которые Азербайджан способен и будет поставлять в ближайшие несколько десятилетий.

Европейский Союз нуждается в значительных энергетических ресурсах, которые Азербайджан способен и будет поставлять в ближайшие несколько десятилетий. При этом Азербайджан неоднократно проявил себя, как надежный партнер.

Об этом Report заявил румынский политический аналитик Михай Исак.

По его словам, проект подводного кабеля по доставке электроэнергии через Черное море, подписанный между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией хорошо соответствует стремлениям ЕС стать более энергоэффективным, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.

"Этот проект является частью гораздо более масштабных усилий Европейского Союза по обеспечению доступа к энергетическим ресурсам на ближайшие несколько десятилетий", - сказал он.

При этом для Румынии, вместе с другими проектами, включая добычу газа на Черном море, такого рода партнерство станет краеугольным камнем энергетической политики в будущем.

"После освобождения Карабаха и других районов оккупированных армянами, Кавказский регион стал более безопасным и позволяет ЕС и Баку обеспечить свое экономическое будущее. Баку доказал, что способен предоставить гарантии безопасности для реализации этого соглашения", - добавил он.

По словам эксперта, Румыния, Болгария и Венгрия, стремятся стать хабами для поставок энергоресурсов для остальной части ЕС, для Украины и Западных Балкан. "Поэтому тот факт, что эти страны сотрудничают в данном проекте является доказательством его большой значимости. Будем надеяться, что политические амбиции будут отложены в сторону, и этот проект получит полную поддержку всех сторон, необходимую для его реализации", - отметил он.

Сегодня в Бухаресте состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании о создании совместного предприятия между четырьмя странами для реализации проекта, предусматривающего передачу "зеленой энергии" из Каспийского региона в Европу.