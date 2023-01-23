Politico: G7 не может добиться консенсуса по лимиту цены на российскую нефть

Государства-члены "Большой семерки" не могут прийти к консенсусу в части изменения лимита цены на российскую нефть.

Государства-члены "Большой семерки" не могут прийти к консенсусу в части изменения лимита цены на российскую нефть.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Сообщается, что некоторые страны ЕС, в частности, Польша и Эстония, поддерживают требование Украины снизить потолок цены на поставки нефти из России спустя два месяца после его установления.

"Однако… внутри G7 нет согласия по поводу необходимости изменения цены сейчас", - отмечает издание.

Отметим, что с 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года.