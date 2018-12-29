Польский эксперт: Наш рынок нуждается в таком глобальном игроке, как SOCAR

Варшава. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Польша имеют связи в различных областях, в том числе энергетике. Польше следует развивать эти связи, особенно в энергетическом секторе в рамках Европейского Союза. Я думаю, что официальная Варшава заинтересована в этом".

Об этом в интервью варшавскому бюро Report сообщил польский эксперт-экономист Филипп Бжозовски.

Он отметил, что энергетические проекты Азербайджана, реализуемые с Евросоюзом, играют важную роль в жизни Польши: "После подписания меморандума о сотрудничестве между министерствами энергетики Польши и Азербайджана в 2017 году, это перешло в активную фазу. Думаю, что эти отношения могут развиваться дальше. К примеру, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), которая активна в ряде европейских стран, может выполнять ту же миссию в Польше".

Польский эксперт-экономист Филипп Бжозовски "В ряде европейских стран SOCAR является образцовой компанией как по качеству топлива, так и по деятельности в соответствии с европейскими стандартами. Это привлекает наше внимание".

Ф.Бжозовски отметил, что после реализации проекта TAP (Трансадриатический трубопровод) актуальность азербайджанского газа на европейском континенте повысится: "К сожалению, сейчас мы не можем получать азербайджанскую нефть. Поставки осуществляются в крайне малом объеме косвенными путями. Хотя наш рынок нуждается в деятельности SOCAR. Поскольку мы наблюдаем, что в ряде европейских стран SOCAR является образцовой компанией как по качеству топлива, так и по деятельности в соответствии с европейскими стандартами. Это привлекает наше внимание".

Эксперт подчеркнул, что присутствие такого глобального игрока, как SOCAR, на польском рынке было бы позитивным моментом: "Как я уже говорил, во многих частях Европы есть автозаправочные станции SOCAR, и ее деятельность там говорит о необходимости присутствия компании в Польше. Надеюсь, что в ближайшее время SOCAR наладит деятельность в Польше, и мы от этого выиграем".