Польская компания подала жалобу на "Газпром"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Польская нефтегазовая компания PGNiG подала жалобу на российский "Газпром" в Еврокомиссию о нарушении антимонопольного права Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете российского холдинга за 2016 год.

Жалоба о предполагаемом нарушении "Газпромом" и его дочерней организацией "Газпром экспорт" статьи 102 Договора о функционировании ЕС поступила 14 марта 2017 года. В своем обращении польская компания утверждает, что "Газпром" нарушает антимонопольное право путем "несправедливой ценовой политики в отношении PGNiG", "воспрепятствования трансграничной торговле газом" и "контрактного связывания". В ответ на жалобу Европейская комиссия зарегистрировала дело.

"Возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания "Газпрома" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность "Газпрома" в Европе и на финансовое положение "Газпрома" в целом", - поясняется в отчете.