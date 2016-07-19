Польша положительно воспринимает заявление президентов Украины и Азербайджана о возобновлении проекта Одесса-Броды

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Польше положительно воспринимают заявление президентов Украины и Азербайджана о возобновлении проекта нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк и ждут конкретных действий со стороны Киева и Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе польского предприятия по эксплуатации нефтепровода "Дружба" (PERN Przyjazn) на информационный запрос "Укринформ".

Как подчеркивается, проект Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) для польской компании важен по двум причинам. Речь идет о возможном создании очередного пути транспортировки нефти на польские нефтеперерабатывающие заводы, что улучшит систему диверсификации источников поставок энергоносителей и усилит энергетическую безопасность Польши и всего региона, а также о получении дополнительных прибылей.

Как считают в польской компании, на вопрос, насколько перспективным является проект в данный момент, ответ должна дать актуализация технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, учитывая значительные изменения, которые в последнее время произошли на международной арене, - преимущество предложения над спросом, отмена эмбарго на экспорт нефти из Ирана, намерения польских нефтеперерабатывающих заводов диверсифицировать источники поставки.

Напомним, что во время визита украинского лидера Петра Порошенко в Баку вопрос нефтепровода "Одесса-Броды" был обсужден во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.