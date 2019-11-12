Директор MOL: Покупка доли в АЧГ положит начало диверсификации портфеля по добыче за пределами Хорватии и Венгрии

Доля американской Chevron для венгерской компании MOL в проекте разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) положит начало для диверсификации портфеля, состоящего в настоящее время из активов в Хорватии и Венгрии, и должна увеличить долю добычи, получаемой за пределами этих двух стран, до почти 50%.

Как передает Report, об этом сообщил главный директор MOL по вопросам разведки и добычи Берислав Гасо в интервью S&P Global Platts.

Он отмечает, что выход венгерской компании MOL на азербайджанский рынок является стремлением построить малозатратный международный бизнес по добыче, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства и одновременно продвигаться в Северное море.

Несмотря на то, что в прошлом году АЧГ добывала 584 000 баррелей нефти в сутки, Гасо отметил, что доля MOL в добыче АЧГ составит около 20 000 баррелей в сутки.

По его словам, общий объем добычи нефти и газа MOL вырастет до 120 000-130 000 баррелей в сутки, по сравнению со 108 000 баррелей в сутки в третьем квартале.

Гасо отмечает, что после стабильного производства в 2018 году объем добычи на блоке АЧГ упал почти на 8% в этом году, до 540 000 баррелей в сутки. Увеличение добычи должно произойти в 2023 году, когда будут введены в эксплуатацию новая морская платформа "Центральный Восточный Азери" стоимостью в 6 миллиардов долларов и подводные объекты.

Как сообщалось ранее, MOL Group выкупила доли американской компании Chevron в АЧГ (9,57%) и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (8,9%).

Соглашение подписано соответственно с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline. Стоимость соглашения составляет 1,57 млрд долларов. В соглашение допускается внесение поправок до завершения процедуры купли-продажи.

Завершение процесса купли-продажи ожидается во втором квартале 2020 года. По завершении сделки MOL станет третьим по величине партнером АЧГ.

АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном, транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.