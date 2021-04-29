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Подтверждены обязательства Азербайджана по добыче на ближайшие 3 месяца

Подтверждены обязательства Азербайджана по добыче на ближайшие 3 месяца Суточная добыча сырой нефти увеличится на 8 тыс. баррелей в мае, на 7 тыс. баррелей в июне и на 10 тыс. баррелей в июле
Энергетика
29 апреля 2021 г. 13:35
Подтверждены обязательства Азербайджана по добыче на ближайшие 3 месяца
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Министры стран ОПЕК+ утвердили решение, принятое на 15-м заседании министров стран картеля и вне ОПЕК по обязательствам касательно ограничения добычи в мае-июне-июле.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

В рамках принятой "Декларации о сотрудничестве" определены квоты добычи Азербайджана на следующие три месяца. Таким образом, новые обязательства страны по добыче составят 115 тыс. баррелей в мае, 108 тыс. баррелей в июне и 98 тыс. баррелей в июле. Суточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 603 тыс. баррелей в мае, 610 тыс. баррелей в июне и 620 тыс. баррелей в июле. Суточная добыча сырой нефти увеличится на 8 тыс. баррелей в мае, на 7 тыс. баррелей в июне и на 10 тыс. баррелей в июле.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил, что постепенное увеличение добычи и смягчение ограничений адекватно ситуации на рынке и будет способствовать процессу регулирования.

Напомним, что 1 апреля 2021 года на 15-м заседании министров стран ОПЕК+ был принят трехмесячный план по выполнению обязательств по ограничению добычи участниками "Декларации о сотрудничестве" в объеме 6,55 млн баррелей в мае, 6,2 млн баррелей в июне и 5,76 млн баррелей в июле.

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Версия на английском языке OPEC+ approves production commitments for next three months 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın növbəti 3 ay üzrə hasilat öhdəlikləri təsdiqlənib

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