Подсчитаны убытки нефтяных гигантов от ухода из России

В 2022 году иностранные нефтяные гиганты из-за обесценения активов в России списали с балансов почти 58 миллиардов долларов.

В 2022 году иностранные нефтяные гиганты из-за обесценения активов в России списали с балансов почти 58 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в числе рекордсменов по потерям из-за ухода из РФ оказалась британская компания British Petroleum (BP). Компания подсчитала, что ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов. Но избавиться от активов BP не может из-за европейских санкций против России.

Французская TotalEnergies списала 14,8 миллиарда долларов из-за инвестиций в совместные проекты с "НОВАТЭКом". Немецкая Wintershall Dea AG после выхода из российских активов (компания инвестировала в разработку месторождений газа) потеряла за год 7 миллиардов евро.