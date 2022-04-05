Подразделение Saudi Aramco готовится к выпуску IPO в размере 1 млрд долларов

Saudi Aramco Base Oil Co., нефтеперерабатывающее подразделение саудовской госкомпании Saudi Aramco, планирует провести IPO, в ходе которого может привлечь свыше 1 млрд долларов США.

Saudi Aramco Base Oil Co., нефтеперерабатывающее подразделение саудовской госкомпании Saudi Aramco, планирует провести IPO, в ходе которого может привлечь свыше 1 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания Luberef выбрала в качестве консультантов для проведения IPO саудовское подразделение HSBC Holdings Plc, а также местную SNB Capital, отмечают источники.

По их словам, в ходе IPO будет продана 30%-ная доля Luberef, принадлежащая саудовской нефтекомпании Jadwa Investment. Последняя приобрела эту долю в 2007 году у Exxon Mobil Corp., которая стала инвестором Luberef еще в 1978 году.

Фондовый рынок Саудовской Аравии входит в десятку по наилучшей динамике в этом году. В прошлом месяце более 70 компаний подали заявки на проведение IPO, сообщила местная биржа.

Среди других подразделений Saudi Aramco, ранее разместивших акции на рынке, нефтехимические Saudi Basic Industries Corp. и Rabigh Refining & Petrochemical Co.

В проспекте IPO самой Saudi Aramco, опубликованном в 2019 году, говорилось, что Luberef ежегодно производит 1,2 млн тонн нефтепродуктов.