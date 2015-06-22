Подписаны новые основные соглашения по проекту "Шахдениз-2"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Консорциум "Шахдениз" и компания Южно-Кавказский трубопровод подписали недавно еще два соглашения в рамках проекта "Шахдениз-2".

Об этом сообщили Report в пресс-службе BP-Azerbaijan.

По информации, данные соглашения предусмотрены для разработки фронтальных частей месторождения после первой добычи газа в 2018 году.

Одно из соглашений стоимостью 297 млн. долларов подписано с компанией FMC Kongsberg Subsea AS на закупку оборудования системы подводной добычи. Поставки оборудования будут осуществляться поэтапно с 2016 по 2021 год.

Второе соглашение стоимостью 66 млн. долларов подписано с компанией OneSubsea (UK) Ltd. на поставку второй из запланированных трех партий подводных фонтанных арматур и вспомогательного оборудования, необходимых для полномасштабной разработки месторождения. Поставки оборудования будут осуществляться поэтапно с 2016 по 2021 год.

Напомним, что проекты "Шахдениз-2" и расширение Южно-Кавказского коридора стремительно продвигаются. Уже выполнена важная часть работ на территории Азербайджана и Грузии.